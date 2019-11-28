أحمد جمال يُشوق مُحبيه لأغنيته الجديدة "قصاد عيني" (فيديو)

شوق الفنان أحمد جمال مُحبيه إلى كليبه الجديد "قصاد عيوني"، وذلك من خلال حسابه الشخصي، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر أحمد "برومو" الإعلان الدعائي لأغنية "قصاد عيوني"، وعلق أحمد على مقطع الفيديو قائلاً: "قريبا، كليب قصاد عيوني من الألبوم الجديد".



وفي سياق آخر، يستعد الفنان أحمد جمال لإحياء حفل غنائي كبير، وذلك يوم الإثنين الموافق ٢ ديسمبر، في كلية الحقوق بجامعة المنصورة، ومن المنتظر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه.





يستعد الفنان أحمد جمال لطرح ألبومه الجديد خلال الأيام المقبلة، ويتعاون في الألبوم مع العديد من الملحنين والشعراء والموزعين، ومن الشعراء أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، ومن الملحنين عزيز الشافعى، وأحمد زعيم، ومدين، وباقى الأغانى من ألحانه، ويتولي توزيع الألبوم أحمد إبراهيم وتوما، واستغرقت تحضيرات الألبوم حوالي سنة ونصف.

