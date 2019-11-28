Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهالي الطلاب المصابين يتوافدون على مستشفى العامرية للإطمئنان على ذويهم (صور)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:53 م
Advertisements
الأهالى
الأهالى
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
توافد أهالي الطلاب المصابين في حادث العامرية بالإسكندرية، على مستشفى العامرية العام، للإطمئنان على الحالة الصحية لذويهم.

وكان حادث مروري وقع بين أتوبيس لإحدى المدارس الخاصة وسيارة ملاكي تسبب في وفاة 3 طلاب وإصابة 10 أخرين.

وقد حرص الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، برفقة يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم على طمأنة أهالي المصابين، مؤكدين أن هناك متابعة فورية لحالاتهم حتى شفائهم التام وخروجهم من المستشفى.

هذا وقد إتخذت أجهزة حي العامرية ثان بالتنسيق مع إدارة المرور، قرارا بغلق دوران قرية أحمد عرابي الواقع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بعد تسببه في الحادث.

كان قسم شرطة ثان العامرية تلقى بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم أمام قرية أحمد عرابى بطريق الإسكندرية الصحراوى، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة المرور برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة تبين أن أتوبيس تابع لمدرسة خاصة، مقرها الكيلو 21، اصطدم بسيارة ملاكى أثناء الدوران للاتجاه الآخر بالطريق المشار إليه.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 تلاميذ وإصابة 8 تلاميذ آخرين، فضلا عن إصابة شخصين من مستقلى السيارة الملاكى، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام والجثث لمشرحة ذات المستشفى وتحرر محضر بقسم شرطة ثان العامرية بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق‎.
أهالي الطلاب المصابين يتوافدون على مستشفى العامرية للإطمئنان على ذويهم (صور)
أهالي الطلاب المصابين يتوافدون على مستشفى العامرية للإطمئنان على ذويهم (صور)
أهالي الطلاب المصابين يتوافدون على مستشفى العامرية للإطمئنان على ذويهم (صور)
أهالي الطلاب المصابين يتوافدون على مستشفى العامرية للإطمئنان على ذويهم (صور)
أهالي الطلاب المصابين يتوافدون على مستشفى العامرية للإطمئنان على ذويهم (صور)
أهالي الطلاب المصابين يتوافدون على مستشفى العامرية للإطمئنان على ذويهم (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مستشفى العامرية قرية أحمد عرابي المصابين الطلاب الصحة أهالي

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ يوم

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ يوم

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 23 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 23 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ يوم

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ يوم

مصطفى بكري: خروج سحر نصر من الوزارة أمر محتمل لهذا السبب

منذ ساعة و 10 دقيقة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 14 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

النيابة تعلن الوريث الحقيقي لهيثم زكي.. تعرف على حجم هذه الثروة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

إصابة 18 عاملًا جراء انقلاب أتوبيس بالإسكندرية

إصابة 23 شخصًا في حادث تصادم مروع بين أتوبيس ومقطورة بالإسكندرية

وكيل"الصحة" بالإسكندرية يكشف عن الحالة الصحية لمصابي حادث الأتوبيس السياحي

مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق الكافوري بالإسكندرية

عاجل.. مصرع وإصابة 13 شخصا بينهم تلاميذ في حادث بالإسكندرية

قيادات الإسكندرية يطمئنون على حالة الطلاب المصابين في حادث العامرية (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status