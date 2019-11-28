أهالي الطلاب المصابين يتوافدون على مستشفى العامرية للإطمئنان على ذويهم (صور)



وكان حادث مروري وقع بين أتوبيس لإحدى المدارس الخاصة وسيارة ملاكي تسبب في وفاة 3 طلاب وإصابة 10 أخرين.



وقد حرص الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، برفقة يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم على طمأنة أهالي المصابين، مؤكدين أن هناك متابعة فورية لحالاتهم حتى شفائهم التام وخروجهم من المستشفى.



هذا وقد إتخذت أجهزة حي العامرية ثان بالتنسيق مع إدارة المرور، قرارا بغلق دوران قرية أحمد عرابي الواقع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بعد تسببه في الحادث.



كان قسم شرطة ثان العامرية تلقى بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم أمام قرية أحمد عرابى بطريق الإسكندرية الصحراوى، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة المرور برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.



وبالمعاينة تبين أن أتوبيس تابع لمدرسة خاصة، مقرها الكيلو 21، اصطدم بسيارة ملاكى أثناء الدوران للاتجاه الآخر بالطريق المشار إليه.



وأسفر الحادث عن مصرع 3 تلاميذ وإصابة 8 تلاميذ آخرين، فضلا عن إصابة شخصين من مستقلى السيارة الملاكى، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام والجثث لمشرحة ذات المستشفى وتحرر محضر بقسم شرطة ثان العامرية بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق‎.



توافد أهالي الطلاب المصابين في حادث العامرية بالإسكندرية، على مستشفى العامرية العام، للإطمئنان على الحالة الصحية لذويهم.