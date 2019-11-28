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تراجع البورصات الأوربية في نهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:40 م
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بورصة لندن
بورصة لندن
وكالات
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أغلقت البورصات الأوربية على تراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد اشتعال التصريحات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين حول مظاهرات هونج كونج، مما يهدد التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين.

وهبط مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1 بالمائة إلى 409.2 نقطة.

وانخفض مؤشر "فوتسي"  البريطاني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 7416.4 نقطة.

وتراجع مؤشر "داكس" الألماني  بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 13245.6 نقطة.

وهبط مؤشر  "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 5912.7 نقطة.

وارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.06 بالمائة ليسجل 1.1006 دولار.
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