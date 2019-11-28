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روسيا تدعو للتحقيق في منفذي الهجمات بالأسلحة الكيمياوية على سوريا

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:23 م
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علم روسيا
علم روسيا
الفجر السعودي
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أعلنت روسيا، السوم الخميس، أنها دعت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية، إلى التصويت ضد تمويل فريق جديد؛ للتحقيق في منفذي الهجمات بالأسلحة الكيمياوية على سوريا.

وتسعى موسكو وحلفاؤها إلى وقف ميزانية العام المقبل للوكالة، ما يعني عجز الوكالة بأكملها عن العمل، في حال أشتملت الميزانية تخصيص تمويل لفريق جديد؛ لتقصي الحقائق في سوريا.

وردت الولايات المتحدة الأمريكية باتهام روسيا بـ"التغطية" على استخدام حليفها النظام السوري أسلحة كيمياوية، وذلك في الاجتماع السنوي لأعضاء المنظمة الـ193 في لاهاي، والذي يسوده التوتر.

وقال السفير الروسي بالمنظمة الكسندر شولجين، خلال الاجتماع: "إذا جاء تمويل الفريق من المساهمات الطوعية (الميزانية السنوية التي تقدمها الدول الأعضاء)، فإن ذلك سيعني شيئاً واحداً فقط، وذلك سيعني أن مؤيدي الفريق سيوظفون ما يسمى بـ"فريق المحققين للنظر في الجرائم الكيمياوية"، وسيتم توظيفهم للتوصل إلى نتائج تناسب أغراض رعاتهم. هذا أمر يدعو للقلق".

واعتبر السفير الروسي بالمنظمة، أن "هذا هو ما يحدث بشأن دوما"، وجرت مواجهات عديدة بين روسيا والغرب بشأن مزاعم مخبرين بأن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية غيّرت النتائج، التي توصل إليها التحقيق ومفادها أنه تم استخدام الكلور في هجوم في مدينة دوما السورية في أبريل 2018، وشنت القوى الغربية ضربات جوية استناداً إلى نتائج التحقيق.

وبعد ذلك، وافقت دول المنظمة على اقتراح مدعوم من الغرب في عام 2018؛ لمنح المنظمة صلاحيات جديدة لإلقاء اللوم على الجناة، ولم يكن بوسع المنظمة في السابق سوى تأكيد وقوع الهجوم الكيمياوي من عدمه.

هذا وقال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المنظمة كينيث وارد، إن "التستر على النظام السوري لن ينجح أبداً، لأن المجتمع الدولي لديه شجاعة مستمدة من قناعاته، وللأسف لعبت روسيا دوراً رئيسياً في هذا التستر".

وأضاف أنه "رغم أن روسيا وسوريا تجلسان معنا هنا، لكنهما منفصلتان عنا كثيراً. فهما تواصلان اعتماد الأسلحة الكيمياوية".

في الوقت نفسه، دافعت فرنسا عن تحقيق دوما "المستقل والنزيه"، حسب تعبيرها.

وقالت نائبة الممثل الدائم لفرنسا لدى المنظمة تيفين جوفروا: إننا "نأسف لأن بعض الوفود أعطت أهمية أكبر للتسريبات الجزئية أكثر من التقرير الذي تم إعداده بطريقة صارمة".

يذكر أنه في نهاية الأسبوع الماضي نشر موقع رسالة من بريد إلكتروني تابع لمحقق يتهم فيها منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بتغيير النتائج الأصلية للتحقيق، لجعل الأدلة على وقوع هجوم كيمياوي تبدو أكثر حسماً.

يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية فازت بجائزة "نوبل" للسلام في عام 2013، وتؤكد المنظمة أنها أزالت 97% من الأسلحة الكيمياوية في العالم.

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الكلمات المفتاحية

سوريا روسيا الأسلحة الكيمياوية

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