Advertisements
Advertisements
Advertisements

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بكفر سعد في دمياط

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:32 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، بمحافظة دمياط، برئاسة إبراهيم نصير، اليوم الخميس، باستكمال حملاتها الموسعة لرصد كافة المخالفات والتعديات لازالتها فورا فى المهد.

وأسفرت الحملة التى تم تنفيذها مؤخرا عن إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بعزبة ٨، التابعة لقرية كفر الغاب وذلك على مساحة ٩ متر.

كما تم الانتهاء من أعمال الإزالة، وقامت الوحدة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتسليم الأرض الى مسئول الحماية الزراعية.

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المستمرة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتصدي وبكل حسم لحالات التعديات على الأراضى الزراعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

واقعة نادي دمياط مدينة كفر سعد الوحدة المحلية المخالفات أرض زراعية

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 20 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 22 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 22 ساعة

النيابة تعلن الوريث الحقيقي لهيثم زكي.. تعرف على حجم هذه الثروة

منذ أقل من ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 23 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ يوم

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

حملة مكبرة لإزالة حالة تعدي على أرض زراعية بكفر سعد

وحدة كفر سعد تزيل حالة تعدي على أرض زراعية بالوسطاني

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بكفر سعد دمياط

وحدة كفر البطيخ تزيل 50 متر تعدي على أرض زراعية بالركابية

إزالة ٢٠ مخالفة تعدي على أملاك الدولة بدمياط

حملة مكبرة للتصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة بدمياط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status