إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بكفر سعد في دمياط

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، بمحافظة دمياط، برئاسة إبراهيم نصير، اليوم الخميس، باستكمال حملاتها الموسعة لرصد كافة المخالفات والتعديات لازالتها فورا فى المهد.



وأسفرت الحملة التى تم تنفيذها مؤخرا عن إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بعزبة ٨، التابعة لقرية كفر الغاب وذلك على مساحة ٩ متر.



كما تم الانتهاء من أعمال الإزالة، وقامت الوحدة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتسليم الأرض الى مسئول الحماية الزراعية.



ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المستمرة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتصدي وبكل حسم لحالات التعديات على الأراضى الزراعية.