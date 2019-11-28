غلق دوران "أحمد عرابي" بالإسكندرية بعد حادث مروري مروع



ويقوم رجال إدارة مرور الإسكندرية وسط تجمع من الاهالي برفع أثار الحادث من على الطريق، في الوقت الذي سادت حالة من الرضا بين الأهالي لغلق الدوران الذي تسبب في حصد أرواح العديد من أبنائهم خلال الفترة الماضية.



وتشهد مستشفى العامرية حضور نائب محافظ الإسكندرية والكرتير العام ووكيل وزارة الصحة والتعليم للإطمئنان على حالة المصابين من الطلاب.



وكان قسم شرطة ثان العامرية تلقي بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم أمام قرية أحمد عرابى بطريق الإسكندرية الصحراوى، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة المرور برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.



وبالمعاينة تبين أن أتوبيس تابع لمدرسة خاصة، مقرها الكيلو 21، اصطدم بسيارة ملاكى أثناء الدوران للاتجاه الآخر بالطريق المشار إليه.



وأسفر الحادث عن مصرع 3 تلاميذ وإصابة 8 تلاميذ آخرين، فضلا عن إصابة شخصين من مستقلى السيارة الملاكى، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام والجثث لمشرحة ذات المستشفى وتحرر محضر بقسم شرطة ثان العامرية بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق‎.



أغلقت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان بالإسكندرية، منذ قليل، دوران قرية أحمد عرابي الواقعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، والذي تسبب في حادث مروري بين أتوبيس طلاب إحدى المدارس الخاصة وسيارة ملاكي مما تسبب في وفاة 3 طلاب وإصابة 10 أخرين.