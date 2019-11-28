«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة روما وباشاك شهير بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH روما اليوم YALLA SALAH مشاهدة مباراة روما وباشاك شهير بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد حصري اون لاين لايف اليوم الخميس 28-11-2019 في الدوري الأوروبي ، حيث من المقرر اليوم ان تقام مباراة الجولة الخامسه من دور المجموعات على ارضية ملعب استاد ستين ايمك معقل فريق باشاك شهير التركي حينما يستضيف المباراة امام خمصه فريق روما الايطالي ضمن المجموعة العاشره وسوف تبدا اليوم مباراة باشاك شهير وروما في الجولة الخامسه في تمام الساعة التاسعه الا خمس دقائق مساءا بتوقيت السعودية والساعة الثامنه الا خمس دقائق مساءا بتوقيت مصر.





مباراة روما وباشاك شهير اليوم

نادي روما يدخل مباراة اليوم في اطار مباراة الجولة الخامسه من دور المجموعات في الدوري الاوروبي خارج ملعبه امام متصدر المجموعة العاشره فريق باشاك شهير وقد انتهت مباراة الذهاب بين روما وباشاك شهير على ارضية ملعب روما في ايطاليا بفوز كبير لفريق روما في المباراة بنتيجة اربع اهداف بدون رد ، ويسعي في مباراة اليوم امام نفس الخصم فريق باشاك شهير ان يحقق عليه الفوز من جديد للحصول على ثلاث نقاط هامه لتعزيز مكانته في جدول المجموعة حيث ان فريق روما قبل مباراة اليوم يحتل المركز الثلاث في جدول الترتيب برصيد خمس نقاط بعد تحقيق فوز وحيد على فريق باشاك شهير والتعادل في مباريتين والخساره في مباراة.





مباراة روما وباشاك شهير اليوم

على الجانب الاخر اليوم يدخل فريق باشاك شهير صاحب الارض والجمهورة في مباراة العودة امام نادي ورما ويحتل قبل مباراة اليوم فريق باشاك شهير المركز الاولي من المجموعة العاشره برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن خمصه فريق روما وقد حقق فريق باشاك شهير الفوز في مباريتين من اربع مباريات خاضها وقد تعادل في مباراة وخسر في مباراة واحده امام نادي روما ويسعي في مباراة اليوم لرد الدين لفريق روما في مباراة الجولة الخامسه والفوز عليه وحصد ثلاث نقاط هامه لتعزيز مركزه الاولي في المجموعة العاشره وسوف تنقل اليوم الخميس مباراة روما وباشاك شهير على قناة بي ان سبورت الاولي.





موعد مباراة روما وباشاك شهير

موعد مباراة روما وباشاك شهير اليوم تقام الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت السعودية ، تقام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت مصر ، تقام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين ، تقام الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت الأردن ، تقام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت سوريا ، تقام الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت لبنان ، تقام الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت العراق ، تقام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت السودان ، تقام الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت اليمن ، تقام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت ليبيا ، تقام الساعة 6:55 مساءاً بتوقيت تونس.





توقيت مباراة روما وباشاك شهير

توقيت مباراة روما وباشاك شهير اليوم تقام في تمام الساعة 6:55 مساءاً بتوقيت الجزائر ، تقام الساعة 6:55 مساءاً بتوقيت المغرب ، تقام الساعة 9:55 مساءاً بتوقيت الإمارات ، تقام الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت البحرين ، تقام الساعة 9:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، تقام الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت الكويت ، تقام الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت قطر ، تقام الساعة 5:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، تقام الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، تقام الساعة 5:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.



