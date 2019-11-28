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نائب محافظ القليوبية: الـ23 نائبا سيحصلون على دورات تدريبية في ملف المحليات

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:26 م
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الدكتور سمير حماد
الدكتور سمير حماد
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، إن تعيين 12 نائبا للمحافظين في أغسطس 2018، كان نواة فكرة تمكين الشباب، والاعتماد عليهم في المناصب القيادية، حيث كان نجاحهم السبب في تشجيع القيادة السياسية على زيادة عدد الشباب في حركة المحافظين.

وأشار "حماد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، مساء الخميس، إلى أنه لا يستبعد أن يجد الـ 27 محافظ من فئة الشباب مستقبلا، موضحًا أن الاعتماد على الشباب سيساهم في وجود أفكار جديدة للعمل.

وأوضح أن الاختيار كان بناءا على دراسات سابقة، مضيفًا أنه من خريجي البرنامج الرئاسي للشباب الدفعة الثالثة، وهو ما أكسبه مهارات كبيرة، حيث احتك بالأجهزة التنفيذية للدولة بشكل كبير، منوهًا بأن الـ 23 نائب للمحافظين سيحصلون على دورات تدريبية في ملف المحليات.
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