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ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:26 م
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ميناء دمياط
ميناء دمياط
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أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل اليوم الخميس، 5 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، وغادر عدد 4 سفن حاويات وعدد 6 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة.

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 4700 طن فوسفات و6300 طن يوريا و2000 طن كسب صويا و2000 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7500 طن خردة و7950 طن كسب صويا و8133 طن قمح و394 طن خشب و933 طن فول و7000 طن حديد.‎

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 397 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 206 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1787 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 159358 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44931 طنا.

كما غادر الميناء قطاريين بحمولة إجمالية 2638 طن قمح، في حين غادر عدد 782 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42993 من البضائع العامة منها عدد 114 سيارة نقل محملة بـ 5278 طن قمح.
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ميناء دمياط محافظ الغربية حركة السفن بميناء دمياط

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