مصطفى بكري: الحفاظ على مؤسسات الدولة واجب على كل المصريين (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصلحة الوطن تستوجب أن نكون على دقة كاملة في تناول الأخبار التي تمس الأمن القومي، خاصة أن كل يوم تفتعل المشاكل والازمات من كل اتجاه.



وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن كل مصري مطالب بالوقوف في صف الدولة الوطنية، دفاعًا عن مؤسسات الدولة، معقبًا: "أوعى تخلي حد يخدك شمال أو يمين، أوعى تسمع كلام المغرضين والكذابين والمزيفين، كل مصري عليه أن يعلم البلد والجيش والشرطة هي الأساس، مصر تواجه كل يوم مؤامرة".



ولفت إلى أن المؤامرات التي تحاد ضد مصر تهدف لعدم قيام مصر مرة أخرى، متابعًا: "هم مش عايزين قائد وطني زي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يذكرنا بزمن القومية وزمن الزعيم جمال عبد الناصر، مش مطلوب حد يتكلم عن حماية الأمن القومي".

