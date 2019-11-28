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غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة الإسكندرية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:24 م
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قطع المياه
قطع المياه
الفجر الاقتصادي
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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن ضعف وقطع المياه عن عملاء شركة مياه الشرب بالإسكندرية غدًا الجمعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على منطقتي الدخيلة والعجمي وحتى الكيلو 21 .

وأشارت الشركة أن الإنقطاع يأتى لوجود كسر بخط قطر (1000 مم) بأحد الخطوط الناقلة للمياه والمغذية لغرب مدينة الإسكندرية، وسوف يتم فتح المياه فور الإنتهاء من الإصلاح.

وتهيب شركة مياه الأسكندرية أهالي المناطق المتأثرة بتدبير إحتياجاتهم من المياه، ويمكنهم الإتصالات بالخط الساخن رقم 125 والرقم الأرضي 035815700، وخدمة الواتس أب على رقم 01210767877 ، الموقع الإلكتروني "www.alexwater.com.eg".

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قطع المياه عن العجمي قطع المياه عن الدخيلة قطع المياه الكيلو 21

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