كول كورة Roma WEEK مشاهدة مباراة روما وباشاك شهير بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش روما(بين سبور

مشاهدة مباراة روما وإسطنبول باشا شهير Rome vs Istanbul basha، اليوم الخميس، الموافق 28 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات المجموعة العاشرة بالجولة الخامسة بطولة دوري أبطال أوروبا، بث مباشر في نقل مباشر وحصري اليوم بجودة عالية.

يستضيف الفريق الاول لكرة القدم بنادى إسطنبول باشاك شهير مع نظيره روما، فى مباراة تجمع بينهم مساء اليوم، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوروى الاوروبى 2019/2020.

مشاهدة مباراة روما وإسطنبول باشا شهير

بث مباشر مشاهدة مباراة روما وإسطنبول باشا شهير، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، ضمن منافسات المجموعة العاشرة بالجولة الخامسة بطولة دوري أبطال أوروبا، ويمكن متابعة المباراة في نقل مباشر وحصري أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر الب المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب مباشر.

مشاهدة مباراة إسطنبول باشاك شهير وروما بث مباشر اليوم 28-11-2019- فى بطولة الدورى الاوروبى 2019/2020

من المقرر أن تذاع المباراة حصرياً فور إنطلاقها عبر قناة "BEIN SPORT 1 HD"، معلقا على المباراة "حسن العيدروس".

وتنطلق المباراة فى تمام الساعة الثامنة الإ خمسه مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، وتقام على ملعب "ستين ايمك".

مشاهدة مباراة روما

بث مباشر مباراة اليوم روما، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة إسطنبول باشا شهير، ضمن منافسات المجموعة العاشرة بالجولة الخامسة بطولة دوري أبطال أوروبا. ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية .

مشاهدة مباراة إسطنبول باشاك شهير وروما بث مباشر اليوم 28-11-2019- فى بطولة الدورى الاوروبى 2019/2020

يدخل الفريق باشاك شهير التركى المباراة فى المجموعة العاشرة فى الاول برصيد 7 نقاط، بينما روما الايطالى يحتل المركز الثانى برصيد 5 نقاط.

مشاهدة مباراة إسطنبول باشا شهير

بث مباشر مباراة اليوم إسطنبول باشا شهير، حيث يحتل المركز الأول برصيد 7 نقاط، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة روما، ضمن منافسات المجموعة العاشرة بالجولة الخامسة بطولة دوري أبطال أوروبا، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية .

موعد مباراة روما وإسطنبول باشا شهير

الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت فلسطين.



