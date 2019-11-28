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أحمد السقا سعيد بأغنية "عامل ايه في حياتك" لمريم ابنة الراحل عامر منيب (فيديو)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:19 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان أحمد السقا رسالة إلى نجلة الفنان عامر مُنيب، المطربة مريم، وذلك من خلال حسابه الشخصي، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعد أن طرحت أغنيتها الجديدة.

حيث نشر أحمد السقا مقاطع فيديو من أغنية "عامل ايه في حياتك"، من خلال خاصية "استوري" الخاصة به، وعلق على الفيديو قائلاً: "الله وأكبر، ربنا يحفظك، مبروك مريم حبيبتى، ربنا يخليكي، بابا فخور جدا بيكي، وأغنية جميلة".

طرحت مريم نجلة الفنان عامر مُنيب منذ يومين، "ديو" غنائي يجمع بين صوتها وصوت والدها الفنان الراحل عامر مُنيب، خلال أغنيته "عامل إيه في حياتك"، وذلك بالتزامن مع مرور ذكرى الفنان الراحل عامر مُنيب، وذلك حرصًا منها على إحياء ذكراه بطريقة جديدة.

وأغنية "عامل ايه في حياتك" من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد عادل، وهندسة صوت هاني محروس.

وتصدرت الأغنية "تريند" الأكثر بحثًا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتفاعل معها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن سعادتهم بتلك الأغنية، وعلى الطريقة التي أحيت بها مريم الذكري الثانوية الثامنة لوالدها الراحل عامر مُنيب.

الأغنية قائمة عن حوار تخيلي بين الأب الراحل وابنته، حيث جمعت كلمات الأغنية مقطع من صوت الفنان الراحل عامر منيب، وهو يقول: "عامل إيه في حياتك يا حبيبي طمني عليك دا انا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك" ، لترد عليه مريم في مقطع آخر قائلة: "اطمن يا حبيبي عليا والله بخير،أنا شايفاك دايما حوليا مش ناقص غير، حضنك وشوية حنية وحشوني كتير".
أحمد السقا سعيد بأغنية "عامل ايه في حياتك" لمريم ابنة الراحل عامر منيب (فيديو)
أحمد السقا سعيد بأغنية "عامل ايه في حياتك" لمريم ابنة الراحل عامر منيب (فيديو)
أحمد السقا سعيد بأغنية "عامل ايه في حياتك" لمريم ابنة الراحل عامر منيب (فيديو)
أحمد السقا سعيد بأغنية "عامل ايه في حياتك" لمريم ابنة الراحل عامر منيب (فيديو)
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الكلمات المفتاحية

عامل ايه فى حياتك عامر مُنيب انا إبنه عامر منيب

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