Advertisements
Advertisements
Advertisements

حركة المحافظين.. تركيب كاميرات والتصدي للمخالفين في أول يوم عمل لمحافظ الغربية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:15 م
Advertisements
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
كلينتون يسرى
Advertisements
وصل صباح اليوم الخميس، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إلى ديوان عام المحافظة واستقبل التهنئة من قبل مسئولين المحافظة والشعب ثم اجتمع مع الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ووكلاء الوزارة بجميع القطاعات ومديري المستشفيات العامة ورؤساء المدن والأحياء.

وكانت أولى التوجيهات، هي تنفيذ حملة نظافة مكبرة بجميع مراكز المدن والأحياء بداية من اليوم للعمل على تحسين مستوى النظافة بالشوارع وإزالة الأتربة، مشيرا إلى ضرورة التواجد الميدانى لرؤساء المدن والأحياء ورفع كافة تراكمات القمامة أولًا بأول وكذا مراجعة أماكن توزيع صناديق القمامة تسهيلًا على المواطنين والعمل على تلبية مطالب المواطنين.

التصدي بالقانون للمخالفين

كما وجه طارق رحمة بضرورة التصدي بالقانون للمخالفين بالتعدي على الأراضى الزراعية وإزالة التعديات على أملاك الدولة وأمر بإعداد تقرير مفصل عن إجمالي التعديات وأعمال التقنين وما تم من إجراءات في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.

محافظ الغربية: تركيب كاميرات لرصد المخالفات المرورية

كما أكد محافظ الغربية، أن هناك خطة في القريب العاجل بتحويل الشوارع والميادين إلى التحول الرقمي، بتركيب كاميرات لرصد المخالفات المرورية.

وكان الدكتور طارق راشد رحمى قد أدى صباح أمس الأربعاء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظ الغربية خلفا للواء هشام السعيد، وذلك ضمن حركة المحافظين الجديدة التي صدرت أمس الأربعاء لعدد من المحافظين.

من هو طارق رحمة

تخرج الدكتور طارق رحمة عام 1981 من كلية العلوم جامعة قناة السويس واحتل الترتيب الأول على الدفعة وعين داخلها معيدا ثم مدرسا مساعدًا، ومدرسًا بقسم علوم الحيوان.

كما حصل على الدكتوراه في فلسفة العلوم "علم الحيوان وعلم أنسجة الخلية" من جامعة كلورادوا الأمريكية، وتولى طارق رحمى منصب أستاذًا ورئيسا للقسم ومديرًا لمركز تطوير التعليم الجامعي ووحدة إدارة المشروعات، ومشرفا على معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك.

كما تم تعيينه نائبا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قبل أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريا في مارس الماضي، بتعيينه رئيسا لجامعة قناة السويس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظ الغربية طارق رحمي المحافظين الجديد المحافظي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 23 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ يوم

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 20 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 23 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 22 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 22 ساعة

النيابة تعلن الوريث الحقيقي لهيثم زكي.. تعرف على حجم هذه الثروة

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية: حصر المباني المعرضة للإنهيار تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء

تحرير 35 محضرا مخالفا وتركيب 25 كشاف ليد بقرى المنيا

محافظ الدقهلية يوجه بالالتزام بمواعيد رفع القمامة والحفاظ على نظافة الشوارع

قبل ساعات من حركة المحافظين.. تعرف على المرشح لتولي محافظ الغربية

محافظ الغربية يجمع أغراضه من الاستراحة عقب تأكيد نبأ تعيين "رحمى" خلفا له

عاجل .. محافظ الغربية يجمع متعلقاته الشخصية ترقبا لحركة المحافظين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status