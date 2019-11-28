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برلماني يكشف موعد مناقشة قانون الأحوال الشخصية داخل مجلس النواب (فيديو)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:13 م
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النائب محمد أبوحامد
النائب محمد أبوحامد
أمنية فوزي
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قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن النواب اقترحوا على رئيس المجلس مناقشة قانون الأحوال الشخصية بالكامل؛ لإجراء تعديلات عليه تلائم التغيرات التي حدثت بالمجتمع، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وقتها أخبرهم أنهم شكلوا لجنة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، أو إعداد قانون جديد في فترة زمنية مدتها شهرين.

وأضاف "أبو حامد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، أن هذه الفترة الزمنية مر منها شهر، لافتًا إلى أن مجلس النواب في انتظار مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يأتي في نهاية ديسمبر أو بداية يناير.

وأشار إلى أن مجلس النواب سيبدأ بعدها في مناقشة هذه التعديلات، بالإضافة إلى مناقشة المشروعات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب ولم تناقش إلى الآن.
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مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية توك شو النائب محمد أبوحامد الحكومة البرلمان

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