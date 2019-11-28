علي حميدة: كنت بنام على الرصيف.. ولولاكي كانت لعنة عليا (فيديو)

قال المطرب علي حميدة، إنه شعر بلعنة أغنية "لولاكي" بعد الضرائب التي قدرت على الأغنية، لافتَا إلى أن الضرائب في الماضي كانت تعاني من الغباء، وكان يتم تقدير الضرائب بشكل عشوائي، ليس مبني على أي أسس علمي.



ولفت حميدة"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الضرائب عندما وجدت أغنية "لولاكي" كسرت الدنيا فرضوا عليها ضرائب هائلة، معقبًا: "المفروض يحسبوا المنتج مش أنا، كان عندي شقة على النيل بمبلغ طائل، و3 سيارات، كنت عايز أعيش حياتي، بعد ما كنت بنام على الرصيف".



وأشار إلى أنه عندما جاء إلى القاهرة من مرسى مطروح، كان ينام على الرصيف في نفس المكان الذي قام بشراء فيه شقة على النيل، معقبًا: "كنت بنام على الرصيف كنت عايز أدرس موسيقى، كان عندي هدف، كنت قايل لأهلي إني بدرس تربية".

