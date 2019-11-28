«يلا roma شووت HD» مشاهدة مباراة روما وباشاك شهير بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش روما جودة متعددة NOW

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بث مباشر مشاهدة مباراة روما وبلدية إسطنبول اليوم بجودة عالية في الدوري الأوروبي لكرة القدم يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين في دور المجموعات انتهت بفوز الفريق الإيطالي برباعية دون رد على ملعب الأوليمبيكو وستكون المباراة متاحة للعرض من خلال قناة beIN Sports HD 1 وكلفت بي إن سبورت المعلق الرياضي حسن العيدروس بمهمة الوصف والتعليق على المباراة المرتقبة بالإضافة إلى قناة Sport TV 3 الحاصلة على حقوق بث البطولة كما سيتم نقل اللقاء في موعده المحدد من خلال شاشة موقعنا التالية فتابعونا ..



