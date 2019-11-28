إصابة 3 عمال صعقاً بالكهرباء في البحيرة

استقبلت مستشفي حوش عيسي المركزي بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، 3 عمال مصابين بصعق كهربائي أثناء عملهم بمنزل تحت الإنشاء بقرية نديبة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.



تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة المستشفي المركزي بحوش عيسي، يفيد بوصول كل من "أحمد على محمد" 34 سنة، " أحمد صبرى فتحى" 20 سنة، " مصطفى محمد أبو على" 21 سنة، مصابين بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء تعرضهم للصعق الكهربائي بمنزل تحت الإنشاء بقرية نديبة التابعة لمركز دمنهور.



وجاري إجراء الإسعافات اللازمة لهم، وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.