Advertisements
Advertisements
Advertisements

منتخب السعودية يحقق تقدماً بمركزين في تصنيف "الفيفا" الشهري

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:48 م
Advertisements
المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
الفجر السعودي
Advertisements

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن تصنيفه الشهري الجديد، الذي شهد تقدمًا طفيفًا لصالح المنتخب السعودي.

هذا واحتل المنتخب الأخضر المركز السادس آسيويًا وعربيًا، والـ 67 عالميًا برصيد 1351 نقطة.

وفي شهر نوفمبر، حقق المنتخب السعودي تعادلًا سلبيًا أمام الأوروجواي في مباراة ودية بشهر نوفمبر الجاري، بينما عاد من طشقند بفوز غالً ضد المنتخب الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في تصفيات كأس آسيا؛ ليتقدم في التصنيف الجديد بمركزين بعدما حقق تعادلًا وانتصارًا خلال مجريات شهر نوفمبر.

عالميًا
احتفظ المنتخبات الخمسة الأولى بنفس ترتيب الشهر البائد، فجاء البلجيكي بصدارة التصنيف، يليه فرنسا والبرازيل وإنجلترا والأوروجواي.

آسيويًا
تصدر المنتخب الياباني لائحة الترتيب بالنسبة لقارة آسيا، إذ احتل المرتبة الـ 28 على مستوى العالم، ويليه إيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر، إذ احتلوا المراتب الـ 33، 41، 42، 55 على التوالي.

عربيًا
يأتي المنتخب التونسي في طليعة المنتخبات العربية في التصنيف بالمركز الـ 27 عالميًا، والجزائر وصيفة، ثم المغرب ومصر وقطر، واحتلوا المراتب الـ 35، 43، 51، 55 على التوالي.

إفريقيًا
لا تزال السنغال في المرتبة الأولى للقارة السمراء، إذ احتلت المركز الـ 20 عالميًا، وفي الوصافة حل المنتخب التونسي، ثم نيجيريا والجزائر والمغرب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب المنتخب السعودي المملكة الفيفا السعودية

أخبار تهمك

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 13 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 21 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 22 ساعة

الصفقة التي لن يتخلى عنها بيريز.. إدارة ريال مدريد تفاجئ الجمهور

منذ ساعتين و 11 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 19 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ يوم

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

منتخب مصر يتقدم مركزا في تصنيف "فيفا" ويصل للعاشر بإفريقيا

تراجع المنتخب التونسي بآخرتصنيف للفيفا

التصنيف الشهري للفيفا: المنتخب التونسي يتراجع إفريقيا و عالميا

أبرز 5 أخبار في الملاعب العربية اليوم الخميس 29-11-2018

بلجيكا تحتفظ بصدارة تصنيف "فيفا" الشهري

المنتخب السعودي يتقدم 3 مراكز في التصنيف العالمي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status