منتخب السعودية يحقق تقدماً بمركزين في تصنيف "الفيفا" الشهري





كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن تصنيفه الشهري الجديد، الذي شهد تقدمًا طفيفًا لصالح المنتخب السعودي.





هذا واحتل المنتخب الأخضر المركز السادس آسيويًا وعربيًا، والـ 67 عالميًا برصيد 1351 نقطة.





وفي شهر نوفمبر، حقق المنتخب السعودي تعادلًا سلبيًا أمام الأوروجواي في مباراة ودية بشهر نوفمبر الجاري، بينما عاد من طشقند بفوز غالً ضد المنتخب الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في تصفيات كأس آسيا؛ ليتقدم في التصنيف الجديد بمركزين بعدما حقق تعادلًا وانتصارًا خلال مجريات شهر نوفمبر.





عالميًا

احتفظ المنتخبات الخمسة الأولى بنفس ترتيب الشهر البائد، فجاء البلجيكي بصدارة التصنيف، يليه فرنسا والبرازيل وإنجلترا والأوروجواي.





آسيويًا

تصدر المنتخب الياباني لائحة الترتيب بالنسبة لقارة آسيا، إذ احتل المرتبة الـ 28 على مستوى العالم، و يليه إيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر، إذ احتلوا المراتب الـ 33، 41، 42، 55 على التوالي.





عربيًا

يأتي المنتخب التونسي في طليعة المنتخبات العربية في التصنيف بالمركز الـ 27 عالميًا، و الجزائر وصيفة، ثم المغرب ومصر وقطر، واحتلوا المراتب الـ 35، 43، 51، 55 على التوالي.





إفريقيًا

لا تزال السنغال في المرتبة الأولى للقارة السمراء، إذ احتلت المركز الـ 20 عالميًا، و في الوصافة حل المنتخب التونسي، ثم نيجيريا والجزائر والمغرب.



