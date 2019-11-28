رئيس قطاع الآثار عن زيارة رئيس المجر لقلعة صلاح الدين: مُعد لها مسبقًا (فيديو)

علق الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، على زيارة رئيس المجر وأسرته لقلعة صلاح الدين الأيوبي، قائلًا إن الزيارة مُعد لها مسبقًا، والغرض الرئيسي منها هو رؤية التراث المصري المتنوع.



وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن جدول الزيارة كان معد مسبقًا أيضًا، لافتًا إلى أن الزيارة بدأت من قلعة صلاح الدين، منذ الساعة الثامنة وربع صباحًا، واستمرت حوالي ساعة.



وتابع أنهم بدأوا بجامع محمد بن قلاوون، لافتًا إلى أنهم شرحوا لرئيس المجر التطور الذي حدث في مصر، مشيرًا إلى أن اختيار أماكن الزيارة بالتنسيق مع الجانب المجري؛ لتقديم الحضارة المصرية في زيارة سريعة.

