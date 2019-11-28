



HD روما كورة لايف مشاهدة مباراة روما وباشاك شهير بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «roma» كورة ستار NOW مشاهدة مباراة روما وإسطنبول باشا شهير Rome vs Istanbul basha، اليوم الخميس، الموافق 28 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات المجموعة العاشرة بالجولة الخامسة بطولة دوري أبطال أوروبا، بث مباشر في نقل مباشر وحصري اليوم بجودة عالية من خلال موقع كورة أون.









مشاهدة مباراة روما وإسطنبول باشا شهير

بث مباشر مشاهدة مباراة روما وإسطنبول باشا شهير، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، ضمن منافسات المجموعة العاشرة بالجولة الخامسة بطولة دوري أبطال أوروبا، ويمكن متابعة المباراة في نقل مباشر وحصري أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر الب المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب مباشر.





مشاهدة مباراة روما

بث مباشر مباراة اليوم روما، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة إسطنبول باشا شهير، ضمن منافسات المجموعة العاشرة بالجولة الخامسة بطولة دوري أبطال أوروبا. ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية عبر موقع كورة أون.









مشاهدة مباراة إسطنبول باشا شهير

بث مباشر مباراة اليوم إسطنبول باشا شهير، حيث يحتل المركز الأول برصيد 7 نقاط، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة روما، ضمن منافسات المجموعة العاشرة بالجولة الخامسة بطولة دوري أبطال أوروبا، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية عبر موقع كورة أون.





موعد مباراة روما وإسطنبول باشا شهير

الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت سوريا.



