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يلا شوت KOOORA GOALمشاهدة روما وباشاك شهير بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش روما اونلاين NOW

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:59 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت KOOORA GOALمشاهدة روما وباشاك شهير بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش روما اونلاين NOW يستعد نادي روما الإيطالي لمواجهة نظيره نادي باشاك شهير التركي اليوم الخميس 28 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة روما وباشاك شهير في الدوري الأوروبي

وستلعب مباراة نادي روما ضد نظيره نادي باشاك شهير اليوم في بطولة الدوري الأوروبي في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية على ملعب ستين ايمك.

القنوات الناقلة لمباراة روما وباشاك شهير في الدوري الأوروبي

وستذاع مباراة نادي روما ضد نظيره نادي باشاك شهير اليوم في بطولة الدوري الأوروبي على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق حسن العيدروس.

مجموعة روما في بطولة الدوري الأوروبي

ويتواجد نادي روما في المجموعة العاشرة من مجموعات بطولة الدوري الأوروبي رفقة كل من نادي باشاك شهير ونادي ولفسبرجر ونادي بوروسيا مونشنغلادباخ.

ترتيب الفريقين في مجموعتهم قبل مباراة اليوم بالدوري الأوروبي

ويحتل نادي باشاك شهير صدارة جدول ترتيب مجموعته ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 7 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في دور المجموعا

بينما يتواجد نادي روما في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري الأوروبي.

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