علي حميدة يكشف سبب رفضه تجسد شخصيته القذافي في فيلم "زنجا زنجا" (فيديو)

قال المطرب علي حميدة، إنه كان صديقًا شخصيًا للرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وكان يجلس معه قبل الثورة الليبية بـ10 أيام.



ولفت حميدة"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه عُرض عليه تجسد شخصية القذافي في فيلم يحمل اسم "زنجا زنجا" لإظهار عيوب الرئيس الليبي الراحل، ولكنه رفض، معقبًا: "أكون معاه في بيته، وأمثل فيلم ضده، عيب".



ولفت إلى أنه لا يقبل تجسيد لشخصية أي أحد من أصدقائه، في أي فيلم بصورة مسيئة، معقبًا: "اسم الفيلم زنجا زنجا في حد ذاته تريقة".

