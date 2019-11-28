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هاني الناظر يفجر مفاجأة عن أضرار الوجبات السريعة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:09 م
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هاني الناظر
هاني الناظر
هدى عبدالرازق
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علق الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية عبر صفحته على "الفيسبوك"، على انتشار ظاهرة الوفاة المفاجئة للشباب، وأسبابها.

وكتب "الناظر"، عبر صفحته على "الفيسبوك": "بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية ظاهرة الوفاة المفاجئة للشباب وكثير منها بسبب اصابات قلبية وفي نفس الوقت تلاحظ في دراسة حديثة إصابة الكثير من الشباب بتصلب الشرايين! ذلك المرض الذي يصيب كبار السن وتشير أصابع الاتهام العلمية إلى الوجبات سريعة التجهيز التي يقبل عليها الشباب بشكل كبير".

واستطرد الدكتور هاني الناظر، موجهًا نصيحة إلى الشباب محذرًا من الوجبات السريعة: "لهذا أدعو البنات والشباب بالابتعاد عن تناول الوجبات الجاهزة حفاظًا على صحتهم وحياتهم الثمينة".

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