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غدا.. "الأطباء" تعقد لقاءً مع نقباء وأمناء الفرعيات لمناقشة الاعتداءات المتكررة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:58 م
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نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
منى صموئيل
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تعقد غدا الجمعة، النقابة العامة للأطباء، لقاءً بنادى الأطباء بالجيزة، بحضور النقيب العام، الدكتور حسين خيري، وأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء وأمناء الفرعيات.

وذلك لمناقشة أهم القضايا المُلحة والعاجلة وتنسيق الجهود حيالها مثل قضية النظام الجديد للتكليف، والاعتداءات المتكررة على الأطباء، ومشروع قانون المسئولية الطبية ومشروع قانون التعاقد مع المعيدين والمدرسين المساعدين.
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الكلمات المفتاحية

نقابة الاطباء مصر حسين خيري النقابة العامة للاطباء

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