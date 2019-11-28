وزارة الحج والعمرة تدشن الموسم الأول من سلسلة "مشاعر"





دشنت وزارة الحج والعمرة، يوم أمس الأربعاء، الموسم الأول من سلسلة "مشاعر"، وهي عبارة عن حلقات تنقل مشاعر ضيوف الرحمن وحكاياهم عند الوصول لمكة المكرمة؛ لأداء مناسك العمرة وتفاصيل رحلتهم الإيمانية، بأسلوب مشوق يعكس مشاعرهم بعد إكمال أدائهم للمناسك.





وقال أيمن بن محمد العرفج المستشار والمشرف العام على المركز الإعلامي بوزارة الحج والعمرة، إن "مشاعر" يهدف إلى إبراز جهود المملكة العربية السعودية وأبنائها في خدمة ضيوف الرحمن، ويوثق مشاعر ضيوف الرحمن وعباراتهم العفوية وأبرز المواقف والقصص الإنسانية، التي واجهتهم خلال رحلتهم لأداء المناسك، ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.





وتابع المستشار والمشرف العام على المركز الإعلامي بوزارة الحج والعمرة، أن "مشاعر" جاء مترجمًا لجهود وزارة الحج والعمرة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، بالتعاون مع الجهات الشركاء في منظومة خدمات الحج والعمرة الحكومية والأهلية والخاصة؛ لتيسير إجراءات أداء المناسك وضبط وتقنين الخدمات في جو من السكينة والطمأنينة، لتبقى ذكرى مميزة ورائعة في ذاكرة الحاج والمعتمر والزائر تحقق له الرضا وتجعله سفيرًا ينقل للعالم جهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.





وبدأت الوزارة بنشر أولى حلقات البرنامج على حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة "تويتر"، باستضافة المعمرة الجزائرية صرهودة ستيتي البالغة من العمر 125 عامًا، والتي تمكنت من تحقيق حلمها بأداء مناسك العمرة لأول مرة هذا العام بعد سنوات طويلة من الانتظار، والاشتياق لزيارة ورؤية بيت الله الحرام.





وعبرت المعمرة صرهودة عن سعادتها بوصولها إلى الأراضي المقدسة، وبما شاهدته من تسهيلات وحفاوة استقبال خلال رحلتها، واصفة مشاعرها الجياشة التي شعرت بها لحظة رؤيتها للكعبة المشرفة.



