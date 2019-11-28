سوهاج تستعد لإطلاق المنظومة الصحية الجديدة: "بنمشي خطوة خطوة" (فيديو)

عرض برنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، تقرير مصور يرصد استعدادات محافظة سوهاج للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي ضمن المرحلة الثالثة لها.



وقال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، خلال التقرير، إنهم يقومون بتجهيز المستشفيات بالمحافظة استعدادا للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لتنطبق عليها كل معايير الجودة على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.



ومن ناحيته قال الدكتور محمد عاطف، مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بسوهاج، إنهم قاموا بحصر الأجهزة بمستشفيات المحافظة، مع تأسيس قاعدة بيانات للأجهزة الموجودة، وتحديد الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة، معقبا: "إحنا بنمشي خطوة خطوة حتى نكون مستعدين عندما يحين موعد تطبيق المنظومة الجديدة في سوهاج".

