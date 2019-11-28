"مفيش بيت مكنش فيه الشريط".. علي حميدة يتحدث عن كواليس أغنية لولاكي (فيديو)

قال المطرب علي حميدة، إنه يشعر أحيانًا بأن أغنية "لولاكي" نعمة، وأحيانًا أخرى يشعر بأنها "نقمة"، لأن هذه الأغنية حصرته في غناء معين، مشيرًا إلى أن هذه الأغنية في البداية كانت وطنية، وكانت كلمتها كالًاتي: "لولاكي يا مصر ما حبيت.. ليكي أنا غنيت ولولاكي يا مصر ما حبيت".



ولفت حميدة"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن المنتجين رفضوا إذاعة هذه الأغنية بهذه الشكل، وطلبوا بأن تكون الكلمات في الأغنية عامة، ولم يتم تحديد فيها اسم مصر، حتى نزلت بنفس الصورة التي سمعها الناس.



وتابع: "أغنية لولاكي ليست أهم أغنية لي، وشهرة هذه الأغنية بسبب كلمة لولاكي، وترجمت لـ6 لغات حتى الآن، وشعرت بانفجار الأغنية بعد ما طلع الشريط بساعتين، ماكنتش عارف أمشي في الشارع، مفيش بيت مكنش فيه الشرط".

