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عاجل.. تعديل مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:27 م
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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قررت لجنة المسابقات برابطة ⁧الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس، تعديل مواعيد مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأعلنت اللجنة تعديل مواعيد المباريات بدأ من الجولة الحادية عشر وحتى الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين

وأوضحت لجنة المسابقات أن قرارها جاء بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر، إلى جانب مشاركة المنتخب الأوليمبي في كأس آسيا تحت 23 عاما.

وفيما يلي جدول مباريات الدوري السعودي الجديد:-


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