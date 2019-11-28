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هيثم شاكر يُطلق كليب يا "حبيبة" (فيديو)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:07 م
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هيثم شاكر
هيثم شاكر
الفجر الفني
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أطلق النجم هيثم شاكر، كليب يا حبيبة، بعد النجاح التي حققته الأغنية منذ انطلاق ألبوم معرفة قديمة.


كلمات الأغنية 

يا حبيبة من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع ومكساج شريف مكاوي، وتم تصوير أغنية يا حبيبية في اليونان مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس.

يذكر أن ألبوم معرفة قديمة منذ انطلاقه قد حقق نجاح كبير حيث تصدر ترند تويتر أكثر من مرة وظل محافظا على المركز الأول في موقع iTunes ليعزز تفوقه على جميع الألبومات العربية والأجنبية داخل مصر، و تضمن ترند يوتيوب 7 أغاني من الألبوم.


حفلات هيثم شاكر الماضية 


كما أحيا هيثم شاكر مؤخرا عدة حفلات ناجحة تحت رعاية صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا باعتباره سفر حملة أنت أقوى من المخدرات وكان أحدثها حفلته بجامعة حلوان والتي حضرها أكثر من 80 ألف شخص

حفل بنادي الزهور تحت رعاية صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. والشهر الماضي أحيا أكبر حفل جماهيري على مستوى محافظة الفيوم حيث حضره أكثر من 30 ألف شخص وتم تسليمه درع الجامعة تكريما له بعد حرصه على تبرعه بأجره بالكامل لصالح مستشفى جامعة الفيوم

ويأتي ألبوم معرفة قديمة بعد 5 سنوات من التحضير تعاون خلالهم مع كبار المؤلفين والملحنين، ويضم الألبوم 13 أغنية وهم ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة،

ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم المؤلفين أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 13 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.


بداينته 

هيثم شاكر، هو مطرب مصري، انطلق لأول مرة عام 2001 بأغنية أحلف بالله، في تعاون مع الموزع حميد الشاعري والمنتج فايز عزيز، لتحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا ويبدأ النجم مشواره الفني، وفي عام 2004 أطلق أولى ألبوماته بعنوان خليك جنبي، والذي يعتبر واحدًا من أنجح ألبوماته حيث تجاوز كليب الأغنية الـ 7 مليون مشاهدة على يوتيوب، وبعد 4 سنوات عاد إلى الساحة الفنية بألبوم جديد عليا 2008، والذي علق في أذهان الجمهور بشكل كبير، خاصة بأغنيتي جوه حضنك، وأغنية أيامي معاك، وفي 2011 أطلق أغنية منفردة بعنوان أصلي قديم والتي صورها وكأنها حفلة غنائي، وفي 2014 أطلق ألبوم أحلى قرار والذي تعاون من خلاله مع أشهر الملحنين والشعراء مثل أحمد صلاح حسني وتوما وتميم ورامي جمال، ولـهيثم شاكر العديد من الكليبات الشهيرة مثل أرمي حمولك عليّا وهي أغنية وطنية عبّرت عن حالة الوطن عام 2005.
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الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر

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