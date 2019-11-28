انتر ميلان يتخطى سلافيا براج .. ويصطدم ببرشلونة لضمان التأهل من دور المجموعات في دوي الأبطال (فيديو)

تمكن فريق انتر ميلان الإيطالي من تخطي الفريق التشيكي سلافيا براج، بفوز ثمين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا بالأمس الأربعاء، ولكن أمام فريق الانتر خطوة واحدة فقط تفصله عن ضمان التأهل من دور المجموعات، هي اصطدامه بفريق برشلونة في مباريات الجولة السادسة.





نتيجة مباراة انتر ميلان يفوز وسلافيا براغ





وشهد استاد ملعب "إدين أرينا" التشيكي، مباراة قوية بين انتر ميلان ضد سلافيا براج، ليتكمن الإنتر من إقصاء الفرق التشيكي في معقلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري الأبطال 2019/2020.





أهداف مباراة انتر ميلان ضد سلافيا براج





وافتتح لاوتارو مارتينيز التهديف، حيث سحيل الهدف الأول لفريق انتر ميلان في الدقيقة 19 من عمر اللقاء، وتعادل فريق سلافيا براج في الدقيقة 37 عن طريق اللاعب توماس سوسيك، وفي الدقيقة 81 أحرز روميلو لوكاكو الهدف الثاني للإنتر، ثم اختمم لاوتارو مارتينيز الانتصار، ليسجل الهدف الثاني له والثالث للإنتر في الدقيقة 88.





ترتيب مجموعة برشلونة وانتر ميلان ودورتموند وسلفيا براغ





وبعد مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري الأبطال، يتصدر فريق برشلونة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، ويأتي انتر ميلان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، متعادل مع دورتموند صاحب المركز الثالث في النقاط ولكنه متفوق عليه بفارق الأهداف، ويتذيل فريق سلفيا براغ المجموعة برصيد نقطتين.





برشلونة يضمن التأهل وانتر ميلان في انتظار المواجهة





وضمن فريق برشلونة تأهله من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2019/2020 برصيد 11 نقطة، ويتبقى خطوة وحيدة حاسمة لفريق انتر ميلان ليضمن التأهل، بعد مباراة الجولة السادسة بين انتر ميلان ضد برشلونة.





موعد مباراة برشلونة وانتر ميلان





ويخوض فريق انتر ميلان المباراة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ضد غريمه برشلونة، يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019 في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 9:00 مساءًا بتوقيت المغرب.





فيديو ملخص وأهداف مباراة انتر ميلان ضد سلافيا براج (3-1)