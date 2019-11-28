ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بداية الجولة الرابعة عشر

وتستكمل مباريات يوم السبت بمواجهة بيرنلي على ملعبه "تيرف مور" فريق كريستال بالاس، بينما يرتحل واتفورد صاحب المركز الأخير لملعب "سانت ماري" لمواجهة ساوثهامبتون صاحب المركز قبل الأخير في قمة "القاع".

وتستكمل مباريات يوم السبت بمواجهة بيرنلي على ملعبه "تيرف مور" فريق كريستال بالاس، بينما يرتحل واتفورد صاحب المركز الأخير لملعب "سانت ماري" لمواجهة ساوثهامبتون صاحب المركز قبل الأخير في قمة "القاع".

تستأنف باقي المباريات يوم الأحد 1 ديسمبر، حيث يستقبل نادي ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بملعبه "كينج باور" فريق إيفرتون، فيما يحل شيفيلد ضيفاً على ملعب "مولينوكس" لمواجهة نادي ولفرخامبتون واندررز.