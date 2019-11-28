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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 28/11/2019

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:00 م
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الفجر الاقتصادي
الفجر الاقتصادي
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 28/11/2019.


تباينت أسعار الحديد اليوم في الخميس بالأسواق بعد أن توافرت السيولة لدي بعض الوكلاء والموزعين مما شجعهم على بيع أسعار الحديد بسعر أعلي.


قال صفوت عبدالنعيم خبير أسواق المال ، أن طرح شركة العاشر من رمضان للادوية – راميدا بالبورصة المصرية  لنسبة 49% من رأس مالها للاكتتاب منهم 5% فقط للاكتاب العام ، يعنى أن النسبة المتبقية ستوجه للإكتتاب الخاص، وذلك أشبه بعملية نقل ملكية من البائع المستثمر الرئيسى بالشركة لمستثمر جديد.


صدر دكتور محمد معيط وزير المالية قراره رقم 651 لسنة 2019 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين عن عوائد أذون وسندات الخزانة  المنصوص عليها بالمادة (58) من قانون الضريبة على الدخل  رقم 91 لسنة 2005.


خبير مالي يحلل أداء البورصة المصرية خلال شهر نوفمبر
قال ريمون نبيل خبير أسواق المال ، أن المؤشر الرئيسي  للبورصة المصرية قد إستمر في هبوطه خلال شهر نوفمبر.


عقدت الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019م، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعـاون الدولى عن الجانب المصري، ونعمة الله حكمة الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي، وبحضور الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وآروم بيك زاده شمس الدين، وزير الثقافة الطاجيكي.


أوضحت هالة الجوهري رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات اتييدا، أن الهيئة تعمل في إطار ٥ محاور أساسية وهي، دعم منظومة الصادرات، وتهيئة بيئة الأعمال، وتحفيز الابداع، وريادة الأعمال، ودعم منظومة التحول الرقمي، ووضع منظومة متكاملة لتنمية القدرات البشرية.


قال مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الجهاز القومي للاتصالات، أن الجهاز نجح في المشاركة الفنية في إطلاق أول قمر صناعي مصري "طيبة" لخدمات الاتصالات ، موضحا أن الجهاز ساهم  في الشق الفني وإنهاء موافقات الاتحاد الدولي للاتصالات بما يخص دورة القمر.



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هالة الجوهرى مصطفى عبد الواحد قمر صناعي مصر

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