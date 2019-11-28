حملة مكبرة لأمن أسوان لضبط الخارجين عن القانون

شنت مديرية امن أسوان تحت إشراف اللواء حمدى هاشم مدير إدارة البحث الجنائي، حملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها.





وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.





وأسفرت جهود الحملـة، عن ضبط الأتي:





عدد (7) متهمين وبحوزتهم عدد (4) سلاح ناري وكمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 2،500) كيلو جرام وكمية من الحشيش تزن (100) جرام وعدد (3) أسلحة بيضاء.





في مجال تنفيذ الأحكام:





تم تنفيذ عدد (803) حكم.





عدد (159) حكم حبس جزئي + عدد (29) حكم حبس مستأنف + عدد (421) أحكام غرامات +عدد (191) مخالفات.





وعدد (3) أحكام جنايات.





في مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط عدد (32) قضية تموينية، على النحو التالي:





عدد ( 1 ) قضية سلع منتهية الصلاحية.





عدد ( 1 ) قضية سلع مهربة جمركيا.





عدد ( 5 ) قضايا مخالفات المخابز البلدية.





عدد ( 2 ) قضايا استخدام اسطوانات لبوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.





عدد ( 5 ) قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي.





عدد ( 8 ) قضية عدم الأعلان عن الأسعار.





عدد ( 10 ) قضايا عدم حمل شهادة صحية.

في مجال ضبط قضايا المسطحات المائية، تم ضبط عدد (12) قضية، علي النحو التالي:-

تم تحرير عدد(12) محضر ضد المخالفين لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994} إلقاء مخلفات صلبة وقمامة في الطريق العام {.

في مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط عدد ( 642 ) مخالفة مرورية متنوعة، على النحو التالي:





تم تحرير عدد (139) مخالفة تجاوز حد السرعة.





تم التصالح الفوري في عدد ( 81 ) مخالفة.





تم تحرير عدد ( 120 ) مخالفة غرامة ونش.





تم سحب تراخيص عدد ( 86 ) حالة عدم قبول التصالح.





تم تحرير عدد ( 210 ) مخالفة متنوعة.





تم ضبط عدد (2) توك توك بدون ترخيص.

تم فحص عدد (25) قائد سيارة بنقطة تحرير كيما – دائرة قسم شرطة ثان اسوان، أسفر الفحص عن ضبط عدد (2) حالة إيجابية لتعاطي مخدر [حشيش وبانجو].

وقال اللواء محمد عمارة مدير امن أسوان، إن نتائج الحملة قد تركت اثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.



