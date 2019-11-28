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تفاصيل مران الزمالك في الكونغو.. نصيحة ميتشو للاعبيين وموقف مشاركة طارق حامد

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:44 م
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مران الاهلي
مران الاهلي
رامي بشاي
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خاض اليوم الخميس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية للمرة الأولى عقب وصول البعثة إلى الكونغو، استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


وبدأ المران بقيام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بعقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، حيث حرص على تحميسهم قبل المواجهة الهامة أمام مازيمبي.


وشدد المدير الفني على ضرورة الفوز في هذه المباراة، نظرا لقوة المنافس على أرضه ووسط جماهيره، حيث أشار إلى اعتبار هذا اللقاء بمثابة المصالحة بيم الفريق والجماهير.


وحرص المنسق العام لمباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي على التواجد قبل انطلاق مران الابيض اليوم، من اجل الاطمئنان على حالة الفريق وحل اي ازمة تواجه البعثة البيضاء في الكونغو.


وخضع لاعبوا الزمالك لبعض التدريبات الفنية والتكتيكية على هامش المران، حيث حرص الصربي ميتشو على عنل بعض الجمل مثل التسليم والتسلم عن طريق الثنائيات.


وخاض طارق حامد لاعب وسط الفريق لبعض التدريبات التأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق، حيث غاب عن المران الجماعي للفريق تنفيذا للبرنامج التأهيلي الموضوع له من محمد أسامة طبيب الفريق.


ويواجه فريق الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل على ملعب لومباشي، في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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