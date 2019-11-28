عاجل.. مصرع وإصابة 13 شخصا بينهم تلاميذ في حادث بالإسكندرية

لقى 3 تلاميذ مصرعهم، وأصيب 10 آخرين، إثر حادث تصادم مروع بين أتوبيس مدرسة خاصة، وسيارة ملاكى بطريق "الإسكندرية- القاهرة" الصحراوى.





البداية كانت بتلقى قسم شرطة ثان العامرية، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم أمام قرية أحمد عرابى بطريق الإسكندرية الصحراوى، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة المرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الأتوبيس تابع لمدرسة البارونات الخاصة، الواقعة بالكيلو 21، وأنه اصطدم بسيارة ملاكى أثناء الدوران للاتجاه الآخر بالطريق الصحراوى.





وأسفر الحادث عن مصرع 3 تلاميذ وإصابة 8 تلاميذ آخرين، فضلا عن إصابة شخصين من مستقلى السيارة الملاكى، يحملان جنسية دولة عربية، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام والجثث لمشرحة ذات المستشفى، وتحرر محضر بقسم شرطة ثان العامرية بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.