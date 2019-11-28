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طلاب جامعة بكين: الاكتشافات الأثرية جذبت السياحة إلى مصر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:45 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام زيدان
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أشاد طلاب جامعة بكين، بالاكتشافات الأثرية الأخيرة المعلن عنها في مصر وقالوا إنها ساهمت في زيادة طلب السياحة الصينية إلى مصر، كما استفسر الطلاب علي العديد من المشروعات الأثرية الحديثة.

جاء ذلك أثناء محاضرة للدكتور خالد العناني وزير الآثار في جامعة بكين بحضور قيادات وطلاب الجامعة، وحرص الطلاب علي التقاط الصور التذكارية مع الوزير في نهايتها.

وكان رئيس جامعة بكين وقيادات الجامعة وكلية الآثار والمتاحف بالجامعة، استقبل عصر اليوم الخميس الدكتور خالد العناني وزير الآثار بحفاوة حيث ألقى محاضرة لأكثر من 100 طالب وطالبة عن الاكتشافات ومشروعات الأثرية الجديدة والمتاحف في مصر، وذلك بحضور رئيس جامعة بكين و قياداتها بالإضافة الي حوالي 100 عالم من علماء الآثار والأكاديميين والطلبة.

وخلال المحاضرة، استعرض وزير الآثار الاكتشافات الأثرية المتعددة التي تمت خلال الفترة القصيرة الماضية والتى لاقت تغطية إعلامية واسعة النطاق على المستوى الدولى بشكل عام والإعلام الصيني بوجه خاص، فضلا عن المتاحف و المشروعات الأثرية العديدة التي تم افتتاحها للجمهور بما يسهم في مزيد من الرواج السياحي في مصر.

كما أشار وزير الآثار، إلى عدد من المشروعات القومية الجارية مثل مشروع ترميم قصر البارون إمبان بمصر الجديدة والذي من المقرر افتتاحه قريبا وتحويله إلى معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس، بالإضافة إلي الأعمال الجارية لتطوير المتحف القومي للحضارة المصرية واستقباله للمومياوات الملكية في مركب مهيب من المتحف المصري بالتحرير كما نوه عن الأعمال الجارية للمضي قدما فى إنشاء المتحف المصري الكبير والذي من المقرر افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020.

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