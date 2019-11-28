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YALLAKORA أونلاين bein SPORT: مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش اليونايتد

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:42 م
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
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تنطلق مباراة أف سى أستانا ضد مانشستر يونايتد فى تمام الساعة السادسة إلا عشر دقايق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب " مونايتباسوفا"، فى مدينة أستانا.

مشاهدة مباراة إف سى أستانا ومانشستر يونايتد بث مباشر الان 28-11-2019- فى بطولة الدورى الاوروبى 2019/2020
 
من المقرر أن تذاع المباراة حصرياً فور انطلاقها فى موعدها المحدد عبر قناة "BEIN SPORT 1 HD " بتعلق صوتى "خالد الحدي".


مشاهدة مباراة إف سى أستانا ومانشستر يونايتد بث مباشر

مشاهدة مباراة إف سى أستانا ومانشستر يونايتد بث مباشر الان 28-11-2019 فى بطولة الدورى الاوروبى 2019/2020
 
بث مباشر إف سى أستانا ضد مانشستر يونايتد فى بطولة الدورى الاوروبي، خاض إف سى أستانا حتى الان اربع مباريات حتى الان لم يحالفه الحظ كى يفوز أو يتعادل فى أى مباراة منهم، ويظل فى المركز الرابع فى مجموعته بدون ولا نقطة.


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