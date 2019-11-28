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ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:08 م
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على شحاتة
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استقر رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على مشاركة المدافع ياسر إبراهيم في مباراة النجم الساحلي يوم غد الجمعة في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وجهز فايلر المدافع ياسر إبراهيم للمشاركة أمام النجم الساحلي بديلا للمدافع رامي ربيعة بعد تعرضه لإصابة بكدمة أسفل الفخذ خلال تدريب الفريق يوم أمس، والذي أقيم على ملعب الجامعة التونسية.
وحرص فايلر على الاجتماع بياسر إبراهيم مدافع الأحمر خلال وجود الفريق في تونس، من أجل تجهيزه نفسيًا وذهنيا تحسبًا لمشاركته في مباراة الغد.
كما استقر فايلر على استبعاد مروان محسن مهاجم الفريق من التشكيل الأساسي لمباراة النجم الساحلي التونسي، غدا، في التاسعة مساء على استاد رادس في اطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
واتخذ فايلر قرار إعادة مروان محسن لدكة البدلاء بعد عودة رمضان صبحي للتشكيل الأساسي بالإضافة الى الدفع بالنيجيري جونيور أجايي في مركز رأس الحربة.
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