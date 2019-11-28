ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

كما استقر فايلر على استبعاد مروان محسن مهاجم الفريق من التشكيل الأساسي لمباراة النجم الساحلي التونسي، غدا، في التاسعة مساء على استاد رادس في اطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.