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الأنبا إرميا يستقبل قرينة رئيس المجر بالمتحف البطريركي
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:39 م
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حازم رفعت
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استقبل الأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، اليوم الخميس، السيدة "أنيتا هيركزيغ" السيدة الأولى بالمجر وقرينة الرئيس المجري، وذلك بمقر المركز، واطلعت على ما يقوم به المركز من أنشطة وخدمات.
هذا وقد رافق نيافته سيادتها في زيارة لأروقة المركز والمتحف البطريركي والبانوراما القبطية ومزار الشهداء واللوحة التذكارية ل "مرجيت توت" التي تعبر عن العلاقة بين الشعبين المجري والمصري.
هذا وقد رافق نيافته سيادتها في زيارة لأروقة المركز والمتحف البطريركي والبانوراما القبطية ومزار الشهداء واللوحة التذكارية ل "مرجيت توت" التي تعبر عن العلاقة بين الشعبين المجري والمصري.
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