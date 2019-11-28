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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد استانا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع Manchester United

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:31 م
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
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يلتقي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع فريق إف سي أستانا الكازخستاني اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر في إطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

ويدخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء اليوم وهو في المركز الأول بترتيب المجموعة الثانية عشر برصيد 10 نقاط من 4 مواجهات خاضها وضمن الصعود للدور الستة عشر. 

ويسعى فريق مانشستر يونايتد اليوم إلى تحقيق الفوز لمواصلة استعادة الثقة مرة أخرى في الفريق بعد تعثره في مباريات الدوري الإنجليزي ومصالحة جماهيره. 

كما يدخل فريق إف سي أستانا الكازخستاني اللقاء وهو في المركز الرابع والأخير برصيد صفر من النقاط ويسعى لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة بعدما فقد أمله في الصعود لدور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.


 

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