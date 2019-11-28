يلا Manchester لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستانا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

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الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:29 م
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة النرويجي آولي جونار سولشكاير المدير الفني، ضيفًا على إستانا الكازاخستاني، اليوم الخميس 28 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الأوروبي.

ويستضيف ملعب إستانا أرينا في كازاخستان معقل إستانا، مباراة قوية لأصحاب الأرض، حيث يحتاج لإحراز نتيجة إيجابية ضد عملاق إنجلترا، بعد تأكد خروجه من البطولة.

وينوي سولشكاير المدير الفني لليونايتد، الاعتماد على مجموعة من اللاعبين الشباب، خاصةً بعد ضمان تأهله للدور المقبل، ورغبته في إراحة عدد من اللاعبين الأساسين.

وضم سولشكاير قائمة مكونة من:-

ماتي كوفار، ماكس تايلور، ديلان ليفيت، تيدين مينجي، أكسيل توانزيبي،ديشون برناردو، لارجي رامازاني، إيثان ليرد، إيثان جالبريث، أرانو بيجومال، دماني بوجالي، جيمس جارنر، تاهيث تشوج، أنخيل جوميز وماسون جرينوود.

موعد مباراة إستانا ضد مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي

وتُقام مباراة إستانا ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراه إستانا ضد مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي

وتُذاع مباراة إستانا ضد مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري للدوري الأوروبي والبطولات الأوروبية.

ترتيب المجموعة

ويحتل يونايتد المركز الأول بالمجموعة الثانية عشر برصيد 10 نقاط، ويحل الكمار الهولندي في المركز الثاني برصيد 8، وبارتيزان بلجراد 4 ثالثًا، ويأتي إستانا بالمركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.

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