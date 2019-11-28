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الجديد في جراحة العظام مؤتمر طبي بجامعة أسوان

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:29 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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نظم قسم العظام بكلية طب بجامعة أسوان برئاسة، الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة، مؤتمرا طبيا تحت عنوان "الجديد في جراحة العظام" بالتعاون مع الجمعية المصرية للجراحة العظام، وبحضور الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب جامعة أسوان، والدكتور عبدالسلام عيد سكرتير الجمعية المصرية للعظام وعميد كلية طب الزقازيق والدكتور هشام الرفاعي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس قسم العظام بالمستشفي الجامعي، والدكتور محمد مصطفي حسين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور فيصل آدم أستاذ ورئيس قسم العظام بطب أسيوط، والدكتور عبدالله العبيدي مدير المستشفي الجامعي.

وأكد الدكتور أحمد غلاب، على أن جامعة أسوان تعمل علي تعظيم البحث العلمي لدي طلابها وأعضاء هيئة التدريس وأهمية انعقاد المؤتمرات التعليمة والبحثية والطبية لكلية الطب لتبادل الخبرات وهذا يعود بالنفع علي شباب الأطباء والباحثين للارتقاء بالمنظومة الطبية داخل مستشفيات الجامعة.

وأضاف الدكتور محمد الدهشوري عميد كلية الطب، أننا نعمل علي استضافة الأساتذة المتخصصين في مختلف الاقسام الطبية بالجامعات الكبرى لاكتساب المهارات الطبية طلاب كلية الطب والأطباء العاملين بالمستشفي الجامعي ويشارك بمؤتمر قسم العظام العديد من أطباء المستشفيات العامة والعسكرية وذلك في إطار تبادل الخبرات العلمية والطبية الجراحية وقام رئيس الجامعة بتكريم رئيس الجمعية وبعض المشاركين بالمؤتمر.
الجديد في جراحة العظام مؤتمر طبي بجامعة أسوان
الجديد في جراحة العظام مؤتمر طبي بجامعة أسوان
الجديد في جراحة العظام مؤتمر طبي بجامعة أسوان
الجديد في جراحة العظام مؤتمر طبي بجامعة أسوان
الجديد في جراحة العظام مؤتمر طبي بجامعة أسوان
الجديد في جراحة العظام مؤتمر طبي بجامعة أسوان
الجديد في جراحة العظام مؤتمر طبي بجامعة أسوان
الجديد في جراحة العظام مؤتمر طبي بجامعة أسوان
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الكلمات المفتاحية

مؤتمر طبي جامعة أسوان الجديد في جراحة العظام

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