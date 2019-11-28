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يلا شووت MATCH مشاهدة مباراة مانشتسر يونايتد واستانا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مانشستر قناة مفتوحة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:25 م
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بوابة الفجر
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يلا شووت MATCH مشاهدة مباراة مانشتسر يونايتد واستانا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مانشستر قناة مفتوحة مشاهدة مباراة استانا ومانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي يخرج مانشستر يونايتد لملاقاة فريق أستانا الكازاخستاني مساء الخميس المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي الفريق الإنجليزي يدخل المباراة و في رصيده من النقاط 10 يحتل بهم صدارة المجموعة بينما يملك أصحاب الأرض رصيداً خاوياً بالفشل في حصد أي نقطة حتى الآن.

يقال أن تلك المسابقة ستجرى على أرضية أرض ساحة لعب مونايتباسوفا، ومن المخطط له ان تنطلق لقاء رياضي الشياطين الحمرو إف سي أستانا على وجه التحديدً في تمام الساعه 17:خمسين عشية بحسب ميقات القاهرة عاصمة مصر، بالفضلا على ذلك الساعة 16:خمسين عشية بحسب ميقات الرباط – دولة جمهورية الجزائر – تونس.
ستكون مسابقة مانشستر يونايتد في مواجهة إف سي أستانا منقولة بأسلوب متفرد عبر قناة BeIn sport اش دي 1 beIN SPORTS دقة عرض مرتفعة في حين سوف يكون عالق اللقاء الرياضي هو (لم يدري في أعقاب).

تفاصيل مباراة مانشستر يونايتد واستانا بث مباشر بتاريخ 28-11-2019 الدوري الأوروبي
 
أستانا Vs مانشستر يونايتد.
البطولة : الدوري الأوروبي (دور المجموعات – الجولة الخامسة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : مونايتباسوفا .
المعلق : خالد الحدي .
نتيجة مباراة الذهاب : مانشستر يونايتد (1-0) أستانا.
موعد المباراة :
6:50 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:50 مساءاً بتوقيت مصر .
5:50 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:50 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:50 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:50 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:50 مساءاً بتوقيت العراق .
5:50 مساءاً بتوقيت السودان .
6:50 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:50 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:50 مساءاً بتوقيت تونس .
4:50 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:50 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:50 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:50 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:50 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:50 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:50 مساءاً بتوقيت قطر.
3:50 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:50 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:50 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT . 
يلا شووت MATCH مشاهدة مباراة مانشتسر يونايتد واستانا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مانشستر قناة مفتوحة

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