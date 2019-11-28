كارافالا يقود أبو قير لفوز ثمين علي المالية





نجح فريق أبو قير للأسمدة بقيادة علاء نوح في تحقيق الفوز علي مالية كفر الزيات بهدف نظيف سجله كارفالا، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة السادسة للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.





بدأ ابو قير للأسمدة الشوط الأول بتشكيل مكون من السيد الصاوي، ومحمد أمين، وإبراهيم رجب، وأحمد حسني، وعلي عزت، ومحمد جمال، ونادر فؤاد، ومصطفي جابر، وأحمد شحاته، ومصطفي بهاء، وكيرفالا.



دكة البدلاء :- محمد طلعت ومحمود السيد، وكمال ابو الفتوح، ومحمد علاء، ومؤمن بدوي، وعبدالله أمين.



بينما جاء تشكيل المالية كالتالي:- عبدالحليم محمود، وأحمد عبدالقادر، ومجدي مسعد، وعبدالرحمن موسي، وأحمد وصلاح، ومحمد مرسي، وعبدالله عبدالحميد، ومحمود عبدالعاطي، وأحمد بسيوني، ومختار سليمان، وعبدالعزيز ابراهيم.



دكة البدلاء :- كريم عماد، ومحمد عبدالمولي، وعبدالله جابر، وأحمد عادل، ومحمد حسن، ومحمود عزت، وأحمد فتوح.



الفوز رفع من رصيد أبو قير للأسمدة للنقطة 9 في المركز السادس، ويتذلل مالية كفر الزيات ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.





أدار المباراة كلا من عمرو عبدالفتاح 'اسماعيلية' وعاونه كل من محمد خلف 'السويس' وأحمد سعيد ابو المجد 'اسماعيلية' وأحمد علي 'مطروح'، ومحمد فرج مراقبا عن لجنة الحكام، وحيد مكاوي مراقبا عن لجنة المسابقات.



-ترتيب المجموعة الثالث



1- الرجاء 12 نقطة

2- فاركو 12 نقطة

3- دكرنس 11 نقطة

4- دمنهور 11 نقطة

5- غزل المحلة 11 نقطة

6- أبو قير 9 نقاط

7- بلدية المحلة 8 نقاط

8- المنصورة 7 نقاط

9- الحمام 4 نقاط

10- الأوليمبي 4 نقاط

11-بيلا 3 نقاط

12- المالية نقطتين



