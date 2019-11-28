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يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضيفاً ثقيلاً على نظيره الكازاخستاني أستانا، مساء اليوم الخميس، الموافق 28 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.









وتضم المجموعة الثانية كلاً من :- ” مانشستر يونايتد الإنجليزي – أستانا الكازاخستاني – ألكمار الهولندي – بارتيزان الصربي “.





وكانت المباراة الأولي التي جمعت الفريقين في دور المجموعات انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدف نظيف سجله جرينوود، علي ملعب أولد ترافورد ، معقل الشياطين الحمر.





ويحتل مانشستر يونايتد صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يتذيل الفريق الكازاخستاني المجموعة بدون نقاط.





موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستانا والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد أستانا في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.





وتنقل المباراة مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية عبر قناتها beIN SPORTS HD1 بتعليق خالد الحدي.









تشكيل مانشستر يونايتد

توقعت شبكة هو سكورد البريطانية التشكيلة التي سيلعب بها اليونايتد في اللقاء و جاءت على النحو التالي :مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستانا بث مباشر في الدوري الأوروبي





في حراسة المرمى : سيرجيو روميرو.





في خط الدفاع : أكسيل توانزيبي ، فيل جونز ، أشلي يونج و لوك شاو.





في خط الوسط : جيمس جارنر ، نيمانيا ماتيتش ، خوان ماتا ، تاهيث تشونج و جيسي لينجارد.





في خط الهجوم : ماسون جرينوود.





«HD كورة لايف» TODAY مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستانا بث مباشر FIL GOALرابط ماتش مانشستر يونايتدPLUS بدون تقطيع NOW