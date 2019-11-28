النيابة تعلن عن الوريث الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

أصدرت النيابة الكلية، بجنوب الجيزة، قرارا باستخراج شهادة وفاة ووراثة، وذلك بعد تقديم شقيق الفنان هيثم أحمد زكي ويدعى رامي عز الدين "شقيقه من الأم الفنانة هالة فؤاد طلب إعلام وراثة والحصول على تلك الأوراق، لإثبات وراثته ويعتبر الوريث الوحيد للفنان.



وواصلت النيابة العامة، بالشيخ زايد، في وقت سابق التحقيقات في واقعة الوفاة المفاجئة للفنان "هيثم أحمد زكي"، وتبين أن الفنان كان يتواجد معه مساعده من فترة للآخرى، ولكن في يوم الواقعة لم يكن موجودا، وكان الفنان في الفترة الأخيرة يعاني كثيرًا من التعب، وهاتف الفنان خطيبته قبل وفاته وكانت المكالمة الأخيرة.



وتباشر التحقيقات في واقعة وفاة الفنان "هيثم أحمد زكي"، وكشفت المناظرة الأولى للنيابة عدم وجود إصابات ظاهرية، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



فيما كشفت التحقيقات، أن هيثم زكي كان مصابًا بمغص وقيء، فيما انتقل لأقرب الصيدليات بالمنطقة لشراء العلاج اللازم، وطلبت النيابة استدعاء مسئول عن صرف العلاج لسماع أقواله.



وأرسلت مصلحة الطب الشرعي في زينهم، العينات التي تم أخذها من جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، للمعمل الطبي والكيميائي؛ لتحديد سبب وفاة الفنان هيثم زكي.



وكشفت كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار الذي يقيم به الفنان هيثم أحمد زكي، والتي فحصتها النيابة وضباط المباحث، عدم رصد دخول أو خروج أي شخص إلى شقة الفنان الراحل، وتبين أن وفاة هيثم زكي طبيعية ولا توجد أي شبهات جنائية.



واستدعت النيابة العامة بالشيخ زايد، أفراد أمن "الكومباوند" الخاص بمسكن الفنان الراحل للاستماع لأقوالهم حول وفاته، والمبلغين الذين أبلغوا عن الواقعة وعدد من أصدقائه وأسرته.



وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من مباحث الشيخ زايد أول، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، فتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.



وناقشت مباحث الشيخ زايد أفراد أمن الكومباوند، بعد العثور على جثمان هيثم أحمد زكي داخل شقته، وأفادوا بأن الفنان كان مريضًا فجر أمس ومصابًا بمغص وقىء وخرج من شقته متوجهًا لإحدى الصيدليات داخل الكومباوند، ثم عاد لشقته ولم يظهر طوال اليوم، حتى حضرت الشرطة وكسرت الباب بقرار من النيابة العامة.