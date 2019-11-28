عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بيان هام من "الأرصاد" بشأن طقس الجمعة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:16 م
Advertisements
حالة الطقس
حالة الطقس
أمنية فوزي
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس دافئ حتى شمال الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، منوهة بأن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد المصرية، أن الرؤية الأفقية تقل في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، مشيرة إلى أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وكان حذر الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، من انتشار مساحة الشبورة المائية الكثيفة صباحًا خلال الـ 48 ساعة المقبلة لتصل إلى محافظات شمال الصعيد مثل المنيا، مشددا على ضرورة الالتزام بالقواعد العامة للمرور، لافتًا إلى أن نشاط الرياح سيقتصر على خليج السويس.
بيان هام من "الأرصاد" بشأن طقس الجمعة
بيان هام من "الأرصاد" بشأن طقس الجمعة
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 22 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 20 ساعة

النيابة تعلن عن الوريث الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ نصف ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 20 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 20 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 11 ساعة

الصفقة التي لن يتخلى عنها بيريز.. إدارة ريال مدريد تفاجئ الجمهور

منذ ساعة الا ربع

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 20 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ 39 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status