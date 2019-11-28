بيان هام من "الأرصاد" بشأن طقس الجمعة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس دافئ حتى شمال الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، منوهة بأن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد.



وأضافت هيئة الأرصاد المصرية، أن الرؤية الأفقية تقل في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، مشيرة إلى أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.



وكان حذر الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، من انتشار مساحة الشبورة المائية الكثيفة صباحًا خلال الـ 48 ساعة المقبلة لتصل إلى محافظات شمال الصعيد مثل المنيا، مشددا على ضرورة الالتزام بالقواعد العامة للمرور، لافتًا إلى أن نشاط الرياح سيقتصر على خليج السويس.

