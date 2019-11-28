مجلة المؤتمر الدولي لجامعة جنوب روسيا تنشر أبحاث آثار الفيوم





تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون الثقافي بين جامعة الفيوم وجامعة اتحاد جنوب روسيا الفيدرالية.



وأوضح الدكتور وليد خليل، أنه تم نشر 5 أبحاث في المجلة لطلاب كلية الآثار بجامعة الفيوم وهم جورجيت حشمت، بقسم ترميم الآثار وآلاء سعيد محمد ومصطفى محمد عبد الجواد، بقسم الآثار الإسلامية وهاجر سعد الدين، ماجستير الآثار الإسلامية ورانيا أشرف عمار، بقسم الآثار اليونانية الرومانية.







شارك الدكتور وليد علي خليل، منسق اتفاقيات التعاون الثقافي بين جامعة الفيوم وجامعات ومتاحف روسيا ورئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار في عضوية هيئة تحرير مجلة المؤتمر الطلابي الدولي الرابع عشر لطلاب الدراسات العليا الذي نظمه معهد التاريخ والعلاقات الدولية بجامعة اتحاد جنوب روسيا الفيدرالية تحت عنوان (مشاكل علم الآثار في أوروبا الشرقية) خلال الفترة من 28 11 وحتى 30 -11 -2019.