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تونس تنطلق في تجربة 'التاكسي سكوتر' و كاتب الدولة أول الحرفاء

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:43 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إنطلقت صباح اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019، خدمة 'التاكسي سكوتار' (taxi scooter) للشركة الناشئة Intigo، تحت إشراف كاتب الدولة للشباب عبد القدوس السعداوي.

وفي تصريح إعلامي، أبدى كاتب الدولة للشباب إعجابه واستحسانه لهذه الخدمة بعد أن كان أوّل المنتفعين بها، وقال أنّ  "التاكسي سكوتار مريحة ومؤمّنة وتسهّل التنقّل خاصّة في وقت الذروة وتساعد على كسب الوقت".

وأكّد السعداوي أنّ هذه الشركة لها حرفائها، وليست غايتها منافسة أصحاب التاكسي الفردي ولا أيّ وسيلة نقل أخرى.

وللإشارة، فإن هذه الخطوة الغير مسبوقة بتونس، قد لاقت ردود فعل متباينة في الشارع التونسي، بين مرحّب بالفكرة وبين رافض لها.
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